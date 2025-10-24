Актуальна ціна Buy The News сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни NEWS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни NEWS на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Buy The News сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни NEWS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни NEWS на MEXC вже зараз.

Ціна Buy The News (NEWS)

Графік ціни Buy The News (NEWS) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:35:53 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Buy The News (NEWS) (USD)

Актуальна ціна Buy The News (NEWS) становить --. За останні 24 години NEWS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум NEWS становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то NEWS змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -18,10% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Buy The News (NEWS)

Поточна ринкова капіталізація Buy The News — $ 6,38K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NEWS — 999,98M, зі загальною пропозицією 999978737.089303. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,38K.

Історія ціни Buy The News (NEWS) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Buy The News до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Buy The News до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Buy The News до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Buy The News до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0-15,38%
60 днів$ 0-12,06%
90 днів$ 0--

Що таке Buy The News (NEWS)

Buy The News is an innovative blockchain news platform dedicated to delivering high quality, credible, and accessible crypto news to a global audience. By combining the expertise of seasoned journalists with the dynamic nature of social media and decentralised finance, we aim to bridge the gap between crypto enthusiasts and mainstream financial readers. Our platform leverages a native token to democratise news reporting, incentivise community participation, and create a sustainable ecosystem for transparent, industry-standard journalism in the blockchain space.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Buy The News (USD)

Скільки коштуватиме Buy The News (NEWS) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Buy The News (NEWS) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Buy The News.

Токеноміка Buy The News (NEWS)

Розуміння токеноміки Buy The News (NEWS) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена NEWS зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Buy The News (NEWS)

Скільки сьогодні коштує Buy The News (NEWS)?
Актуальна ціна NEWS у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна NEWS до USD?
Поточна ціна NEWS до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Buy The News?
Ринкова капіталізація NEWS — $ 6,38K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція NEWS?
Циркуляційна пропозиція NEWS — 999,98M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) NEWS?
NEWS досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) NEWS?
Історична мінімальна ціна NEWS становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі NEWS?
Актуальний обсяг торгівлі NEWS за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна NEWS цього року?
NEWS може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни NEWS для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:35:53 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Buy The News (NEWS)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

