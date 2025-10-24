Інформація щодо ціни BUY THE HAT (BTH) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,01883819$ 0,01883819 $ 0,01883819 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -3,80% Зміна ціни (1 дн.) -7,48% Зміна ціни (за 7 дн.) -14,23% Зміна ціни (за 7 дн.) -14,23%

Актуальна ціна BUY THE HAT (BTH) становить --. За останні 24 години BTH торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BTH становить $ 0,01883819, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BTH змінився на -3,80% за останню годину, -7,48% за 24 години та на -14,23% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо BUY THE HAT (BTH)

Ринкова капіталізація $ 878,11K$ 878,11K $ 878,11K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 878,11K$ 878,11K $ 878,11K Циркуляційне постачання 978,95M 978,95M 978,95M Загальна пропозиція 978 954 988,0499929 978 954 988,0499929 978 954 988,0499929

Поточна ринкова капіталізація BUY THE HAT — $ 878,11K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BTH — 978,95M, зі загальною пропозицією 978954988.0499929. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 878,11K.