Сьогоднішня ціна Buy Button

Поточна ціна Buy Button (BUY) сьогодні становить $ 0, зі зміною 12,32% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BUY до USD становить $ 0 за BUY.

Buy Button наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 861 507, з циркуляційною пропозицією у 920,21M BUY. Протягом останніх 24 годин BUY торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0,0012691 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00261233, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BUY змінився на -0,75% за останню годину та на -38,92% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 115,86K.

Ринкова інформація щодо Buy Button (BUY)

Ринкова капіталізація $ 861,51K$ 861,51K $ 861,51K Обсяг (за 24 год) $ 115,86K$ 115,86K $ 115,86K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 861,51K$ 861,51K $ 861,51K Циркуляційне постачання 920,21M 920,21M 920,21M Загальна пропозиція 920 211 896,6556675 920 211 896,6556675 920 211 896,6556675

Поточна ринкова капіталізація Buy Button — $ 861,51K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 115,86K. Циркуляційна пропозиція BUY — 920,21M, зі загальною пропозицією 920211896.6556675. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 861,51K.