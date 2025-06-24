Сьогоднішня ціна buy and sleep (SLEEPCOIN)

Поточна ціна buy and sleep (SLEEPCOIN) сьогодні становить 0,00006347 USD з ринковою капіталізацією $ 63,35K USD. Ціна SLEEPCOIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності buy and sleep:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни buy and sleep протягом дня — +5,04%

- циркуляційна пропозиція – 999,92M USD

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