Ціна buy and sleep (SLEEPCOIN)
Поточна ціна buy and sleep (SLEEPCOIN) сьогодні становить 0,00006347 USD з ринковою капіталізацією $ 63,35K USD. Ціна SLEEPCOIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності buy and sleep:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни buy and sleep протягом дня — +5,04%
- циркуляційна пропозиція – 999,92M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни buy and sleep до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни buy and sleep до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни buy and sleep до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни buy and sleep до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5,04%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін buy and sleep: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-10,29%
+5,04%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
narrative is simple. buy and sleep. whether u feel safe with 1$, 1 sol or 10 sol. put whatever your comfortable with and sleep.
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