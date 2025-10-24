Актуальна ціна buy and retire сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни 401K до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни 401K на MEXC вже зараз.Актуальна ціна buy and retire сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни 401K до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни 401K на MEXC вже зараз.

Ціна buy and retire (401K)

Актуальна ціна 1 401K до USD:

+8,50%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
Графік ціни buy and retire (401K) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:35:08 (UTC+8)

Інформація щодо ціни buy and retire (401K) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
Мін. за 24 год
Макс. за 24 год

+0,40%

+8,57%

-0,57%

-0,57%

Актуальна ціна buy and retire (401K) становить --. За останні 24 години 401K торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум 401K становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то 401K змінився на +0,40% за останню годину, +8,57% за 24 години та на -0,57% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо buy and retire (401K)

Поточна ринкова капіталізація buy and retire — $ 37,49K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція 401K — 998,53M, зі загальною пропозицією 998528203.1186. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 37,49K.

Історія ціни buy and retire (401K) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни buy and retire до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни buy and retire до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни buy and retire до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни buy and retire до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+8,57%
30 днів$ 0-49,79%
60 днів$ 0-63,70%
90 днів$ 0--

Що таке buy and retire (401K)

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс buy and retire (401K)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни buy and retire (USD)

Скільки коштуватиме buy and retire (401K) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів buy and retire (401K) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо buy and retire.

Перегляньте прогноз ціни buy and retire вже зараз!

401K до місцевих валют

Токеноміка buy and retire (401K)

Розуміння токеноміки buy and retire (401K) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена 401K зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про buy and retire (401K)

Скільки сьогодні коштує buy and retire (401K)?
Актуальна ціна 401K у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна 401K до USD?
Поточна ціна 401K до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація buy and retire?
Ринкова капіталізація 401K — $ 37,49K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція 401K?
Циркуляційна пропозиція 401K — 998,53M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) 401K?
401K досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) 401K?
Історична мінімальна ціна 401K становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі 401K?
Актуальний обсяг торгівлі 401K за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна 401K цього року?
401K може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни 401K для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для buy and retire (401K)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.