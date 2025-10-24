Інформація щодо ціни buy and retire (401K) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,40% Зміна ціни (1 дн.) +8,57% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,57% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,57%

Актуальна ціна buy and retire (401K) становить --. За останні 24 години 401K торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум 401K становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то 401K змінився на +0,40% за останню годину, +8,57% за 24 години та на -0,57% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо buy and retire (401K)

Ринкова капіталізація $ 37,49K$ 37,49K $ 37,49K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 37,49K$ 37,49K $ 37,49K Циркуляційне постачання 998,53M 998,53M 998,53M Загальна пропозиція 998 528 203,1186 998 528 203,1186 998 528 203,1186

Поточна ринкова капіталізація buy and retire — $ 37,49K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція 401K — 998,53M, зі загальною пропозицією 998528203.1186. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 37,49K.