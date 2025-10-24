Інформація щодо ціни Bux The Rabbit (BUX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -1,43% Зміна ціни (за 7 дн.) -24,31% Зміна ціни (за 7 дн.) -24,31%

Актуальна ціна Bux The Rabbit (BUX) становить --. За останні 24 години BUX торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BUX становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BUX змінився на -- за останню годину, -1,43% за 24 години та на -24,31% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Bux The Rabbit (BUX)

Ринкова капіталізація $ 139,02K$ 139,02K $ 139,02K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 139,02K$ 139,02K $ 139,02K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Bux The Rabbit — $ 139,02K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BUX — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 139,02K.