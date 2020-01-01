Токеноміка BUU (BUU) Дізнайтеся ключову інформацію про BUU (BUU), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація BUU (BUU) In the shadows, a community arose, a new vibe, a mischievous vibe. It’s all about the community and art. Together, we’re building a playful realm where creativity and fun collide. We are the little devils that stir the pot and flip the script. Born from mischief, we thrive on chaos, fun, and breaking the rules—just enough to leave a mark, but not enough to destroy. We’re here to give meme culture a face, a soul, and a spark of playful rebellion. No lifeless coins, no empty promises—just endless fun, creativity, and a world where digital mischief meets real-world impact. Офіційний вебсайт: https://buu.monster Купити BUU зараз!

Токеноміка та аналіз ціни BUU (BUU) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена BUU (BUU), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 258,68K $ 258,68K $ 258,68K Загальна пропозиція: $ 998,30M $ 998,30M $ 998,30M Циркуляційна пропозиція: $ 998,30M $ 998,30M $ 998,30M FDV (повністю розведена вартість): $ 258,68K $ 258,68K $ 258,68K Історичний максимум: $ 0,0270475 $ 0,0270475 $ 0,0270475 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00025898 $ 0,00025898 $ 0,00025898 Дізнайтеся більше про ціну BUU (BUU)

Токеноміка BUU (BUU): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки BUU (BUU) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BUU, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BUU, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BUU, досліджуйте ціну токена BUU в реальному часі!

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