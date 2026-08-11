Сьогоднішня ціна Butthole Coin

Поточна ціна Butthole Coin (BUTTHOLE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,62% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BUTTHOLE до USD становить $ 0 за BUTTHOLE.

Butthole Coin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 327 576, з циркуляційною пропозицією у 999,99M BUTTHOLE. Протягом останніх 24 годин BUTTHOLE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,133071, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BUTTHOLE змінився на -0,27% за останню годину та на +12,31% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 52,69K.

Ринкова інформація щодо Butthole Coin (BUTTHOLE)

Ринкова капіталізація $ 327,58K$ 327,58K $ 327,58K Обсяг (за 24 год) $ 52,69K$ 52,69K $ 52,69K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 327,58K$ 327,58K $ 327,58K Циркуляційне постачання 999,99M 999,99M 999,99M Загальна пропозиція 999 991 959,0 999 991 959,0 999 991 959,0

Поточна ринкова капіталізація Butthole Coin — $ 327,58K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 52,69K. Циркуляційна пропозиція BUTTHOLE — 999,99M, зі загальною пропозицією 999991959.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 327,58K.