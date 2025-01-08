Сьогоднішня ціна Butterfly Ai (FLY)

Поточна ціна Butterfly Ai (FLY) сьогодні становить 0.00156249 USD з ринковою капіталізацією $ 15.62K USD. Ціна FLY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Butterfly Ai:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.96 USD

- зміна ціни Butterfly Ai протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 10.00M USD

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