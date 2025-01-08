Ціна Butterfly Ai (FLY)
Поточна ціна Butterfly Ai (FLY) сьогодні становить 0.00156249 USD з ринковою капіталізацією $ 15.62K USD. Ціна FLY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Butterfly Ai:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.96 USD
- зміна ціни Butterfly Ai протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 10.00M USD
Отримуйте оновлення цін FLY до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни FLY.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Butterfly Ai до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Butterfly Ai до USD становила $ -0.0001528252.
За останні 60 днів зміна ціни Butterfly Ai до USD становила $ +0.0001354316.
За останні 90 днів зміна ціни Butterfly Ai до USD становила $ -0.2639081970065546.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0001528252
|-9.78%
|60 днів
|$ +0.0001354316
|+8.67%
|90 днів
|$ -0.2639081970065546
|-99.41%
Останній аналіз цін Butterfly Ai: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+11.78%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ButterFly AI redefines how users connect with decentralized applications (dApps) by offering a secure, connectionless solution that fundamentally changes blockchain interactions. Our platform provides a seamless experience for users looking to claim revenue sharing, stake tokens, and engage in Leaderboard Play-to-Earn (P2E) games—eliminating the need for repeated wallet authorizations and mitigating the risks associated with traditional connection methods. ButterFly AI introduces an innovative proof-of-ownership mechanism for connecting to dApps. Instead of conventional wallet connections that require direct authorizations, users send a nominal transaction (0.0001 ETH) to a unique address generated by ButterFly. This transaction acts as an authorization that only the wallet owner can perform, ensuring that the user remains in full control of their assets while securely interacting with the platform. This process significantly enhances user security and convenience by reducing the vulnerabilities associated with typical wallet connections.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 FLY до AUD
A$0.002499984
|1 FLY до GBP
￡0.001249992
|1 FLY до EUR
€0.0014999904
|1 FLY до USD
$0.00156249
|1 FLY до MYR
RM0.0069999552
|1 FLY до TRY
₺0.0552183966
|1 FLY до JPY
¥0.2469046698
|1 FLY до RUB
₽0.1675770525
|1 FLY до INR
₹0.1340460171
|1 FLY до IDR
Rp25.2014480847
|1 FLY до PHP
₱0.091093167
|1 FLY до EGP
￡E.0.0791244936
|1 FLY до BRL
R$0.009531189
|1 FLY до CAD
C$0.0022343607
|1 FLY до BDT
৳0.190311282
|1 FLY до NGN
₦2.4149689191
|1 FLY до UAH
₴0.0661089519
|1 FLY до VES
Bs0.08281197
|1 FLY до PKR
Rs0.4353409638
|1 FLY до KZT
₸0.8262759618
|1 FLY до THB
฿0.0539840295
|1 FLY до TWD
NT$0.0511402977
|1 FLY до CHF
Fr0.001406241
|1 FLY до HKD
HK$0.0121405473
|1 FLY до MAD
.د.م0.0156405249