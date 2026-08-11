Сьогоднішня ціна BUTTERCOIN

Поточна ціна BUTTERCOIN (BUTTERCOIN) сьогодні становить $ 0, зі зміною 19,02% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BUTTERCOIN до USD становить $ 0 за BUTTERCOIN.

BUTTERCOIN наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 36 215, з циркуляційною пропозицією у 1,00B BUTTERCOIN. Протягом останніх 24 годин BUTTERCOIN торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BUTTERCOIN змінився на +0,18% за останню годину та на -33,60% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо BUTTERCOIN (BUTTERCOIN)

Ринкова капіталізація $ 36,22K$ 36,22K $ 36,22K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 36,22K$ 36,22K $ 36,22K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація BUTTERCOIN — $ 36,22K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BUTTERCOIN — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 36,22K.