Сьогоднішня ціна Buttercat (BUTT)

Поточна ціна Buttercat (BUTT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 130.40K USD. Ціна BUTT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Buttercat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 144.59 USD

- зміна ціни Buttercat протягом дня — -7.80%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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