Сьогоднішня ціна Butter (BUTTER)

Поточна ціна Butter (BUTTER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 91.77K USD. Ціна BUTTER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Butter:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 164.41 USD

- зміна ціни Butter протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 244.22B USD

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