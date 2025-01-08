Ціна Butter (BUTTER)
Поточна ціна Butter (BUTTER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 91.77K USD. Ціна BUTTER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Butter:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 164.41 USD
- зміна ціни Butter протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 244.22B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Butter до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Butter до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Butter до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Butter до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-12.07%
|60 днів
|$ 0
|+32.08%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Butter: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+7.50%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? Meme token about the love for butter. Butter is a community project. What makes your project unique? There is no other community dedicated to the love of Butter History of your project. Project is 1 day old What’s next for your project? We are planning on spreading $Butter as far and wide as we can What can your token be used for? Butter itself has no use case other than removing the negative effects of margarine. In today's society we are getting back to our roots and spreading that Vitamin A, D, E, and K.
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