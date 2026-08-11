Сьогоднішня ціна Buttcoin2026

Поточна ціна Buttcoin2026 (BUTTCOIN2026) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1.93% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BUTTCOIN2026 до USD становить $ 0 за BUTTCOIN2026.

Buttcoin2026 наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 375,935, з циркуляційною пропозицією у 982.52M BUTTCOIN2026. Протягом останніх 24 годин BUTTCOIN2026 торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BUTTCOIN2026 змінився на +0.00% за останню годину та на +5.15% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 4.75K.

Ринкова інформація щодо Buttcoin2026 (BUTTCOIN2026)

Ринкова капіталізація $ 375.94K$ 375.94K $ 375.94K Обсяг (за 24 год) $ 4.75K$ 4.75K $ 4.75K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 375.94K$ 375.94K $ 375.94K Циркуляційне постачання 982.52M 982.52M 982.52M Загальна пропозиція 982,521,847.4938309 982,521,847.4938309 982,521,847.4938309

Поточна ринкова капіталізація Buttcoin2026 — $ 375.94K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 4.75K. Циркуляційна пропозиція BUTTCOIN2026 — 982.52M, зі загальною пропозицією 982521847.4938309. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 375.94K.