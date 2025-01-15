Сьогоднішня ціна BUTTCOIN (BUTTCOIN)

Поточна ціна BUTTCOIN (BUTTCOIN) сьогодні становить 0.00452875 USD з ринковою капіталізацією $ 4.56M USD. Ціна BUTTCOIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BUTTCOIN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.16M USD

- зміна ціни BUTTCOIN протягом дня — +23.18%

- циркуляційна пропозиція – 999.88M USD

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