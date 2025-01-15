Ціна BUTTCOIN (BUTTCOIN)
Поточна ціна BUTTCOIN (BUTTCOIN) сьогодні становить 0.00452875 USD з ринковою капіталізацією $ 4.56M USD. Ціна BUTTCOIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BUTTCOIN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.16M USD
- зміна ціни BUTTCOIN протягом дня — +23.18%
- циркуляційна пропозиція – 999.88M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BUTTCOIN до USD становила $ +0.00085218.
За останні 30 днів зміна ціни BUTTCOIN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BUTTCOIN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BUTTCOIN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00085218
|+23.18%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BUTTCOIN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.65%
+23.18%
+209.09%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Buttcoin is a meme solana-based cryptocurrency created by Shytoshi, who also made *Fartcoin*. It's a parody of the often silly and unpredictable world of crypto, designed to make fun of hype-driven projects that don’t have real value. The coin exists purely for entertainment, with no serious purpose, and is meant to bring humor to the crypto community. This project was run by the Community (CTO) with active admins and members.
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