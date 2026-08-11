Сьогоднішня ціна Butler

Поточна ціна Butler (BUTLER) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,64% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BUTLER до USD становить $ 0 за BUTLER.

Butler наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 27 021, з циркуляційною пропозицією у 100,00B BUTLER. Протягом останніх 24 годин BUTLER торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BUTLER змінився на 0,00% за останню годину та на +1,05% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Butler (BUTLER)

Ринкова капіталізація $ 27,02K$ 27,02K $ 27,02K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 27,02K$ 27,02K $ 27,02K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998

Поточна ринкова капіталізація Butler — $ 27,02K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BUTLER — 100,00B, зі загальною пропозицією 99999999999.99998. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 27,02K.