Ціна Butane Token (BTN)
Поточна ціна Butane Token (BTN) сьогодні становить 1.39 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BTN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Butane Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 377.44 USD
- зміна ціни Butane Token протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Butane Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Butane Token до USD становила $ -0.1584448490.
За останні 60 днів зміна ціни Butane Token до USD становила $ +2.6577210050.
За останні 90 днів зміна ціни Butane Token до USD становила $ +1.0153645328391264.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.1584448490
|-11.39%
|60 днів
|$ +2.6577210050
|+191.20%
|90 днів
|$ +1.0153645328391264
|+271.03%
Останній аналіз цін Butane Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+22.15%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Butane token is the governance and fee token of the Butane Protocol synthetics platform, an upcoming DeFi solution in the Cardano ecosystem.
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