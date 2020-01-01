Токеноміка Busy (BUSY) Дізнайтеся ключову інформацію про Busy (BUSY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Busy (BUSY) Busy DAO is an engine for B2C/C2C platforms with cutting-edge blockchain technology, DeFi solutions, Utility Staking, and NFTs. Many new platforms can be built on the Busy DAO Engine as Blockchain Engine will be available to everyone who will see an advantage in it through Smart Contracts – fast, scalable, and without expensive fees based on BusyChain proof of stake. The project aims to create an ecosystem of global decentralized and exclusive platforms in the first-stage focused on the gig economy that will compete with the current centralized giants with exclusivity, offered quality of services, and benefits associated with decentralization. Офіційний вебсайт: https://busydao.io/ Whitepaper: https://busydao.io/attachments/white-paper.pdf Купити BUSY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Busy (BUSY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Busy (BUSY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 84,85K $ 84,85K $ 84,85K Загальна пропозиція: $ 255,00M $ 255,00M $ 255,00M Циркуляційна пропозиція: $ 255,00M $ 255,00M $ 255,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 84,85K $ 84,85K $ 84,85K Історичний максимум: $ 0,746078 $ 0,746078 $ 0,746078 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00033276 $ 0,00033276 $ 0,00033276 Дізнайтеся більше про ціну Busy (BUSY)

Токеноміка Busy (BUSY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Busy (BUSY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BUSY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BUSY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BUSY, досліджуйте ціну токена BUSY в реальному часі!

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