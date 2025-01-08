Ціна Busy (BUSY)
Поточна ціна Busy (BUSY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 99.51K USD. Ціна BUSY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Busy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.04K USD
- зміна ціни Busy протягом дня — -0.09%
- циркуляційна пропозиція – 255.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Busy до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Busy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Busy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Busy до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.09%
|30 днів
|$ 0
|-7.43%
|60 днів
|$ 0
|-2.90%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Busy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.18%
-0.09%
+9.13%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Busy DAO is an engine for B2C/C2C platforms with cutting-edge blockchain technology, DeFi solutions, Utility Staking, and NFTs. Many new platforms can be built on the Busy DAO Engine as Blockchain Engine will be available to everyone who will see an advantage in it through Smart Contracts – fast, scalable, and without expensive fees based on BusyChain proof of stake. The project aims to create an ecosystem of global decentralized and exclusive platforms in the first-stage focused on the gig economy that will compete with the current centralized giants with exclusivity, offered quality of services, and benefits associated with decentralization.
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