Сьогоднішня ціна Busy (BUSY)

Поточна ціна Busy (BUSY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 99.51K USD. Ціна BUSY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Busy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.04K USD

- зміна ціни Busy протягом дня — -0.09%

- циркуляційна пропозиція – 255.00M USD

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