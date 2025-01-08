Ціна Business Coin (BUSINESS)
Поточна ціна Business Coin (BUSINESS) сьогодні становить 0.01176847 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BUSINESS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Business Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 594.95K USD
- зміна ціни Business Coin протягом дня — -2.43%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Business Coin до USD становила $ -0.00029406308432191.
За останні 30 днів зміна ціни Business Coin до USD становила $ -0.0002201680.
За останні 60 днів зміна ціни Business Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Business Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00029406308432191
|-2.43%
|30 днів
|$ -0.0002201680
|-1.87%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Business Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.48%
-2.43%
+99.75%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
It's JUST business. It's ONLY business. It will only ever BE business. Are you conducting business? You're conducting business now. You're just doing business now. YOU'RE IN BUSINESS NOW, KID. Understand its strictly business, you have no recourse, no second chances, you only have business. You must do business, you must complete business, you must devote yourself to business. Opportunities come and go but business is eternal.
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