Сьогоднішня ціна Business Coin (BUSINESS)

Поточна ціна Business Coin (BUSINESS) сьогодні становить 0.01176847 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BUSINESS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Business Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 594.95K USD

- зміна ціни Business Coin протягом дня — -2.43%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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