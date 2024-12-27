Ціна Bursaspor Fan Token (TMSH)
Поточна ціна Bursaspor Fan Token (TMSH) сьогодні становить 0.00473868 USD з ринковою капіталізацією $ 204.26K USD. Ціна TMSH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bursaspor Fan Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.51K USD
- зміна ціни Bursaspor Fan Token протягом дня — -0.91%
- циркуляційна пропозиція – 43.10M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bursaspor Fan Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bursaspor Fan Token до USD становила $ -0.0001639213.
За останні 60 днів зміна ціни Bursaspor Fan Token до USD становила $ -0.0003776855.
За останні 90 днів зміна ціни Bursaspor Fan Token до USD становила $ +0.0010217537666393565.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.91%
|30 днів
|$ -0.0001639213
|-3.45%
|60 днів
|$ -0.0003776855
|-7.97%
|90 днів
|$ +0.0010217537666393565
|+27.49%
Останній аналіз цін Bursaspor Fan Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.94%
-0.91%
-4.45%
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