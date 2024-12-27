Сьогоднішня ціна Bursaspor Fan Token (TMSH)

Поточна ціна Bursaspor Fan Token (TMSH) сьогодні становить 0.00473868 USD з ринковою капіталізацією $ 204.26K USD. Ціна TMSH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bursaspor Fan Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.51K USD

- зміна ціни Bursaspor Fan Token протягом дня — -0.91%

- циркуляційна пропозиція – 43.10M USD

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