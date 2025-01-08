Ціна BURRRD (BURRRD)
Поточна ціна BURRRD (BURRRD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 58.42K USD. Ціна BURRRD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BURRRD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 144.57 USD
- зміна ціни BURRRD протягом дня — -7.59%
- циркуляційна пропозиція – 65.91T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BURRRD до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BURRRD до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BURRRD до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BURRRD до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.59%
|30 днів
|$ 0
|-28.72%
|60 днів
|$ 0
|-48.59%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BURRRD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.11%
-7.59%
+3.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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