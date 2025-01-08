Сьогоднішня ціна BURRRD (BURRRD)

Поточна ціна BURRRD (BURRRD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 58.42K USD. Ціна BURRRD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BURRRD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 144.57 USD

- зміна ціни BURRRD протягом дня — -7.59%

- циркуляційна пропозиція – 65.91T USD

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