Ціна Burrial (BURRY)
Поточна ціна Burrial (BURRY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BURRY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Burrial:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.94 USD
- зміна ціни Burrial протягом дня — -5.47%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін BURRY до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BURRY.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Burrial до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Burrial до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Burrial до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Burrial до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.47%
|30 днів
|$ 0
|-9.70%
|60 днів
|$ 0
|+174.96%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Burrial: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.68%
-5.47%
+7.79%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BURRY, the token adopted by the FUDDIES NFTs community, draws inspiration from the famed investor Michael Burry. The meme behind BURRY is encapsulated in the phrase "Burry" your $SUI, inviting users to metaphorically bury their investments in the ground, nurturing them for long-term growth. This playful concept aligns with the community's spirit, emphasizing patience and a strategic approach to financial holdings. As a symbol of camaraderie within the FUDDIES NFTs community, BURRY fosters engagement through shared humor and a commitment to the art of "Burry"-ing, creating a unique space where holders can collectively enjoy the journey of watching their investments flourish over time.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BURRY до AUD
A$--
|1 BURRY до GBP
￡--
|1 BURRY до EUR
€--
|1 BURRY до USD
$--
|1 BURRY до MYR
RM--
|1 BURRY до TRY
₺--
|1 BURRY до JPY
¥--
|1 BURRY до RUB
₽--
|1 BURRY до INR
₹--
|1 BURRY до IDR
Rp--
|1 BURRY до PHP
₱--
|1 BURRY до EGP
￡E.--
|1 BURRY до BRL
R$--
|1 BURRY до CAD
C$--
|1 BURRY до BDT
৳--
|1 BURRY до NGN
₦--
|1 BURRY до UAH
₴--
|1 BURRY до VES
Bs--
|1 BURRY до PKR
Rs--
|1 BURRY до KZT
₸--
|1 BURRY до THB
฿--
|1 BURRY до TWD
NT$--
|1 BURRY до CHF
Fr--
|1 BURRY до HKD
HK$--
|1 BURRY до MAD
.د.م--