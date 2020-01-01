Токеноміка Burr Governance Token (BURR) Дізнайтеся ключову інформацію про Burr Governance Token (BURR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Burr Governance Token (BURR) BurrBear has built a novel DEX offering; -Multi Stable Pools for the classic USD:USD type trades -Our novel Burr Pools that are 20x more capital efficient for stablecoins (any kind of stablecoin backed by currencies, commodities, on-chain synthetic, anything tokenized or tracking market pricing from off chain etc). -Classic Generalized Pool (multi token constant product) for generalized token trades. Офіційний вебсайт: https://www.burrbear.io/ Купити BURR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Burr Governance Token (BURR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Burr Governance Token (BURR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 460,18K $ 460,18K $ 460,18K Загальна пропозиція: $ 90,00M $ 90,00M $ 90,00M Циркуляційна пропозиція: $ 80,58M $ 80,58M $ 80,58M FDV (повністю розведена вартість): $ 514,00K $ 514,00K $ 514,00K Історичний максимум: $ 0,03520368 $ 0,03520368 $ 0,03520368 Історичний мінімум: $ 0,00499952 $ 0,00499952 $ 0,00499952 Поточна ціна: $ 0,00571386 $ 0,00571386 $ 0,00571386 Дізнайтеся більше про ціну Burr Governance Token (BURR)

Токеноміка Burr Governance Token (BURR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Burr Governance Token (BURR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BURR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BURR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BURR, досліджуйте ціну токена BURR в реальному часі!

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