Сьогоднішня ціна Burr Governance Token (BURR)

Поточна ціна Burr Governance Token (BURR) сьогодні становить 0,01296322 USD з ринковою капіталізацією $ 639,52K USD. Ціна BURR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Burr Governance Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Burr Governance Token протягом дня — -16,47%

- циркуляційна пропозиція – 49,33M USD

Отримуйте оновлення цін BURR до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BURR.