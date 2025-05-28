Ціна Burr Governance Token (BURR)
Поточна ціна Burr Governance Token (BURR) сьогодні становить 0,01296322 USD з ринковою капіталізацією $ 639,52K USD. Ціна BURR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Burr Governance Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Burr Governance Token протягом дня — -16,47%
- циркуляційна пропозиція – 49,33M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Burr Governance Token до USD становила $ -0,00255748391516641.
За останні 30 днів зміна ціни Burr Governance Token до USD становила $ +0,0015675631.
За останні 60 днів зміна ціни Burr Governance Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Burr Governance Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,00255748391516641
|-16,47%
|30 днів
|$ +0,0015675631
|+12,09%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Burr Governance Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-4,01%
-16,47%
-50,51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BurrBear has built a novel DEX offering; -Multi Stable Pools for the classic USD:USD type trades -Our novel Burr Pools that are 20x more capital efficient for stablecoins (any kind of stablecoin backed by currencies, commodities, on-chain synthetic, anything tokenized or tracking market pricing from off chain etc). -Classic Generalized Pool (multi token constant product) for generalized token trades.
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