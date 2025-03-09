Ціна BurnX (BRNX)
Поточна ціна BurnX (BRNX) сьогодні становить 0.00489985 USD з ринковою капіталізацією $ 244.83K USD. Ціна BRNX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BurnX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.14K USD
- зміна ціни BurnX протягом дня — -3.91%
- циркуляційна пропозиція – 50.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BurnX до USD становила $ -0.000199624627906046.
За останні 30 днів зміна ціни BurnX до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BurnX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BurnX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000199624627906046
|-3.91%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BurnX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.64%
-3.91%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
First "Buy and Burn" token on the Sonic Blockchain. 100% locked liquidity, 6% buy tax, used for buying and burning the SwapX token, putting constant buy pressure on SwapX. 4/6 goes to buy and burn SwapX, 1.75/6 goes to the treasury (treasury farms yield on SwapX with os/swpx and uses yield to bribe the guaged pool on SwapX), 0.25/6 goes to whoever calls the "buy and burn" function as a reward. There was no presale, no team tokens, no insiders, nothing.
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