Сьогоднішня ціна BurnX (BRNX)

Поточна ціна BurnX (BRNX) сьогодні становить 0.00489985 USD з ринковою капіталізацією $ 244.83K USD. Ціна BRNX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BurnX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.14K USD

- зміна ціни BurnX протягом дня — -3.91%

- циркуляційна пропозиція – 50.00M USD

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