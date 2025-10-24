Інформація щодо ціни Burning Man Coin (BURNINGMAN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -7,67% Зміна ціни (за 7 дн.) -7,67%

Актуальна ціна Burning Man Coin (BURNINGMAN) становить --. За останні 24 години BURNINGMAN торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BURNINGMAN становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BURNINGMAN змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -7,67% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Burning Man Coin (BURNINGMAN)

Ринкова капіталізація $ 5,73K$ 5,73K $ 5,73K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5,73K$ 5,73K $ 5,73K Циркуляційне постачання 999,29M 999,29M 999,29M Загальна пропозиція 999 287 884,440329 999 287 884,440329 999 287 884,440329

Поточна ринкова капіталізація Burning Man Coin — $ 5,73K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BURNINGMAN — 999,29M, зі загальною пропозицією 999287884.440329. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,73K.