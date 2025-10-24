Інформація щодо ціни Burning Jup (BURN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,0020563 $ 0,0020563 $ 0,0020563 Мін. за 24 год $ 0,00258411 $ 0,00258411 $ 0,00258411 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,0020563$ 0,0020563 $ 0,0020563 Макс. за 24 год $ 0,00258411$ 0,00258411 $ 0,00258411 Рекордний максимум $ 0,002677$ 0,002677 $ 0,002677 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,78% Зміна ціни (1 дн.) +6,98% Зміна ціни (за 7 дн.) +31,63% Зміна ціни (за 7 дн.) +31,63%

Актуальна ціна Burning Jup (BURN) становить $0,00220011. За останні 24 години BURN торгувався між мінімумом у $ 0,0020563 і максимумом у $ 0,00258411, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BURN становить $ 0,002677, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BURN змінився на -0,78% за останню годину, +6,98% за 24 години та на +31,63% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Burning Jup (BURN)

Ринкова капіталізація $ 159,98K$ 159,98K $ 159,98K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 214,98K$ 214,98K $ 214,98K Циркуляційне постачання 72,72M 72,72M 72,72M Загальна пропозиція 97 715 315,114073 97 715 315,114073 97 715 315,114073

Поточна ринкова капіталізація Burning Jup — $ 159,98K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BURN — 72,72M, зі загальною пропозицією 97715315.114073. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 214,98K.