Актуальна ціна Burning Jup сьогодні становить 0,00220011 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BURN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BURN на MEXC вже зараз.

Докладніше про BURN

Інформація про ціну BURN

Офіційний вебсайт BURN

Токеноміка BURN

Прогноз ціни BURN

Логотип Burning Jup

Ціна Burning Jup (BURN)

Актуальна ціна 1 BURN до USD:

$0,00220011
$0,00220011
+6,90%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Burning Jup (BURN) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:34:46 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Burning Jup (BURN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0020563
Мін. за 24 год
$ 0,00258411
Макс. за 24 год

$ 0,0020563
$ 0,00258411
$ 0,002677
$ 0
-0,78%

+6,98%

+31,63%

+31,63%

Актуальна ціна Burning Jup (BURN) становить $0,00220011. За останні 24 години BURN торгувався між мінімумом у $ 0,0020563 і максимумом у $ 0,00258411, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BURN становить $ 0,002677, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BURN змінився на -0,78% за останню годину, +6,98% за 24 години та на +31,63% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Burning Jup (BURN)

$ 159,98K
--
$ 214,98K
72,72M
97 715 315,114073
Поточна ринкова капіталізація Burning Jup — $ 159,98K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BURN — 72,72M, зі загальною пропозицією 97715315.114073. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 214,98K.

Історія ціни Burning Jup (BURN) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Burning Jup до USD становила $ +0,00014359.
За останні 30 днів зміна ціни Burning Jup до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Burning Jup до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Burning Jup до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00014359+6,98%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Burning Jup (BURN)

Burning is jup is aiming to use his creator fees (4x25%) to :

-> Burn jup token -> Rewards bagworkers -> Support liquidity pool of emerging project on our ecosystem -> Having 25% cash out in USDC and pool into jup_lend to generate compound interest for our marketing / communication / Buy back needs.

Idea is to beenfit to EVERYONE. Ecosystem, community, holders. I want to build something who make sense and who is generating revenue to operate

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Burning Jup (BURN)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Burning Jup (USD)

Скільки коштуватиме Burning Jup (BURN) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Burning Jup (BURN) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Burning Jup.

Перегляньте прогноз ціни Burning Jup вже зараз!

BURN до місцевих валют

Токеноміка Burning Jup (BURN)

Розуміння токеноміки Burning Jup (BURN) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BURN зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Burning Jup (BURN)

Скільки сьогодні коштує Burning Jup (BURN)?
Актуальна ціна BURN у USD становить 0,00220011 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BURN до USD?
Поточна ціна BURN до USD — $ 0,00220011. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Burning Jup?
Ринкова капіталізація BURN — $ 159,98K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BURN?
Циркуляційна пропозиція BURN — 72,72M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BURN?
BURN досяг історичної максимальної ціни у 0,002677 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BURN?
Історична мінімальна ціна BURN становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі BURN?
Актуальний обсяг торгівлі BURN за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна BURN цього року?
BURN може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BURN для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:34:46 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.