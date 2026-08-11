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Поточна ціна Burnie Senders сьогодні становить 0,00142531 USD. Ринкова капіталізація BURNIE становить 1 381 975 USD. Відстежуйте оновлення цін BURNIE до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Burnie Senders сьогодні становить 0,00142531 USD. Ринкова капіталізація BURNIE становить 1 381 975 USD. Відстежуйте оновлення цін BURNIE до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про BURNIE

Інформація про ціну BURNIE

Що таке BURNIE

Офіційний вебсайт BURNIE

Токеноміка BURNIE

Прогноз ціни BURNIE

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Ціна Burnie Senders (BURNIE)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 BURNIE до USD:

$0,00141959
$0,00141959$0,00141959
-0,03%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Burnie Senders (BURNIE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:56:06 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Burnie Senders

Поточна ціна Burnie Senders (BURNIE) сьогодні становить $ 0,00142531, зі зміною 3,22% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BURNIE до USD становить $ 0,00142531 за BURNIE.

Burnie Senders наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1 381 975, з циркуляційною пропозицією у 969,66M BURNIE. Протягом останніх 24 годин BURNIE торгувався між $ 0,00134452 (мінімум) та $ 0,0015722 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,0244791, тоді як історичний мінімум — $ 0,00126688.

У короткостроковій динаміці BURNIE змінився на +0,12% за останню годину та на -7,80% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 431,65K.

Ринкова інформація щодо Burnie Senders (BURNIE)

$ 1,38M
$ 1,38M$ 1,38M

$ 431,65K
$ 431,65K$ 431,65K

$ 1,38M
$ 1,38M$ 1,38M

969,66M
969,66M 969,66M

969 658 126,671831
969 658 126,671831 969 658 126,671831

Поточна ринкова капіталізація Burnie Senders — $ 1,38M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 431,65K. Циркуляційна пропозиція BURNIE — 969,66M, зі загальною пропозицією 969658126.671831. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,38M.

Історія ціни Burnie Senders у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00134452
$ 0,00134452$ 0,00134452
Мін. за 24 год
$ 0,0015722
$ 0,0015722$ 0,0015722
Макс. за 24 год

$ 0,00134452
$ 0,00134452$ 0,00134452

$ 0,0015722
$ 0,0015722$ 0,0015722

$ 0,0244791
$ 0,0244791$ 0,0244791

$ 0,00126688
$ 0,00126688$ 0,00126688

+0,12%

-3,22%

-7,80%

-7,80%

Історія ціни Burnie Senders (BURNIE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Burnie Senders до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Burnie Senders до USD становила $ -0,0005410727.
За останні 60 днів зміна ціни Burnie Senders до USD становила $ -0,0007567686.
За останні 90 днів зміна ціни Burnie Senders до USD становила $ -0,000000022401434511.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-3,22%
30 днів$ -0,0005410727-37,96%
60 днів$ -0,0007567686-53,09%
90 днів$ -0,000000022401434511-0,00%

Прогноз ціни Burnie Senders

Прогноз ціни Burnie Senders (BURNIE) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна BURNIE у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Burnie Senders (BURNIE) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Burnie Senders потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Burnie Senders у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни BURNIE на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Burnie Senders.

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Ресурс Burnie Senders (BURNIE)

Офіційний вебсайт

Категорія :

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Про Burnie Senders

Яка зараз актуальна ціна Burnie Senders?

Burnie Senders коштує ₴0.0628211408941010096000, що свідчить про зміну ціни на -3.22% за останні 24 години.

Яка обсяг торгів сьогодні видно?

Загалом на основних біржах було обміняно ₴--, що підтверджує активну участь на ринку та постійну ліквідність.

Наскільки ліквідний ринок BURNIE?

Оцінка ліквідності --/100 відображає, наскільки глибокими є книги замовлень, наскільки ефективно можуть виконуватися великі замовлення та які вузькі спреди на основних торгових парах.

Що показує денній діапазон торгів?

Зміна ціни між ₴0.0592602874847834432000 і ₴0.069295379751566752000 підкреслює поточний рівень волатильності та внутрішньоденний імпульс.

Який зараз рейтинг Burnie Senders на ринку?

Наразі він займає #2554 місце, підтримуючись ринковою капіталізацією ₴60911132.44636271600000.

Яку роль відіграє пропозиція у стабільності ціни?

Обігова кількість токенів 969658126.671831 безпосередньо впливає на поведінку ціни, особливо в періоди підвищеного попиту або дефіциту.

Які фактори впливають на профіль ліквідності Burnie Senders?

Ліквідність залежить від активності маркет-мейкерів, різноманітності торгових пар, глибини бірж та участі екосистеми мережі --.

Люди також запитують: Інші запитання про Burnie Senders

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:56:06 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Burnie Senders (BURNIE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Burnie Senders

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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