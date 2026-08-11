Сьогоднішня ціна Burnie Senders

Поточна ціна Burnie Senders (BURNIE) сьогодні становить $ 0,00142531, зі зміною 3,22% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BURNIE до USD становить $ 0,00142531 за BURNIE.

Burnie Senders наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1 381 975, з циркуляційною пропозицією у 969,66M BURNIE. Протягом останніх 24 годин BURNIE торгувався між $ 0,00134452 (мінімум) та $ 0,0015722 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,0244791, тоді як історичний мінімум — $ 0,00126688.

У короткостроковій динаміці BURNIE змінився на +0,12% за останню годину та на -7,80% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 431,65K.

Ринкова інформація щодо Burnie Senders (BURNIE)

Ринкова капіталізація $ 1,38M$ 1,38M $ 1,38M Обсяг (за 24 год) $ 431,65K$ 431,65K $ 431,65K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,38M$ 1,38M $ 1,38M Циркуляційне постачання 969,66M 969,66M 969,66M Загальна пропозиція 969 658 126,671831 969 658 126,671831 969 658 126,671831

Поточна ринкова капіталізація Burnie Senders — $ 1,38M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 431,65K. Циркуляційна пропозиція BURNIE — 969,66M, зі загальною пропозицією 969658126.671831. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,38M.