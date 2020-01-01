Токеноміка BurnedFi (BURN) Дізнайтеся ключову інформацію про BurnedFi (BURN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація BurnedFi (BURN) The token symbols $burnedFi (shortened as $burn) and $burnBuild (shortened as $build) are used in the following references. Convert your $burn tokens into an equivalent amount of $BNB and mint $build tokens as proof. Assumption: Burning 1000 $burn tokens worth 1 $BNB will mint 1 $build token as your proof. Simultaneously, an additional 1 $build token will be minted and distributed to all $build holders [based on $build holdings]. If you are the first to burn $burn tokens worth 1 $BNB, you will receive 1 $build and 1 $build reflection, totaling 2 tokens. When the second burn, with tokens worth 2 $BNB, occurs, the participant will receive 2 $build proofs and 1 $build reflection. You will also receive 1 $build (as you occupy 50% of the share). And so on! Claim Rewards: Reward calculation: Your holdings of $build - Your proof (build) = BNB reward you can claim. Assuming your initial burn value was 1 $build (proof), when you accumulate 10 $build, you can claim a reward of 9 $BNB! Regardless of the quantity of your $build proofs, they will be reset to zero when you claim the reward. Don't claim rewards too easily; leave them for community development. Invite Rewards: When a burner uses your link to burn $burn tokens, you can receive a 10% reward in $burn tokens. If you were also invited, the person who invited you can also receive a 5% reward in $burn tokens. The remaining $burn tokens will be transferred to the black hole (0xdead) address, at least 85%. Офіційний вебсайт: https://burnedfi.app/ Whitepaper: https://docs.burnedfi.com/ Купити BURN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни BurnedFi (BURN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена BurnedFi (BURN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 22,32M $ 22,32M $ 22,32M Загальна пропозиція: $ 12,91M $ 12,91M $ 12,91M Циркуляційна пропозиція: $ 12,91M $ 12,91M $ 12,91M FDV (повністю розведена вартість): $ 22,32M $ 22,32M $ 22,32M Історичний максимум: $ 10,25 $ 10,25 $ 10,25 Історичний мінімум: $ 0,542183 $ 0,542183 $ 0,542183 Поточна ціна: $ 1,73 $ 1,73 $ 1,73 Дізнайтеся більше про ціну BurnedFi (BURN)

Токеноміка BurnedFi (BURN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки BurnedFi (BURN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BURN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BURN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BURN, досліджуйте ціну токена BURN в реальному часі!

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