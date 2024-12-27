Сьогоднішня ціна BurnedFi (BURN)

Поточна ціна BurnedFi (BURN) сьогодні становить 1.059 USD з ринковою капіталізацією $ 14.03M USD. Ціна BURN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BurnedFi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 137.13K USD

- зміна ціни BurnedFi протягом дня — -3.71%

- циркуляційна пропозиція – 13.25M USD

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