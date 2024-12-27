Ціна BurnedFi (BURN)
Поточна ціна BurnedFi (BURN) сьогодні становить 1.059 USD з ринковою капіталізацією $ 14.03M USD. Ціна BURN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BurnedFi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 137.13K USD
- зміна ціни BurnedFi протягом дня — -3.71%
- циркуляційна пропозиція – 13.25M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BurnedFi до USD становила $ -0.040902228068624.
За останні 30 днів зміна ціни BurnedFi до USD становила $ +0.4474215696.
За останні 60 днів зміна ціни BurnedFi до USD становила $ +0.2710544388.
За останні 90 днів зміна ціни BurnedFi до USD становила $ -0.3064190156406472.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.040902228068624
|-3.71%
|30 днів
|$ +0.4474215696
|+42.25%
|60 днів
|$ +0.2710544388
|+25.60%
|90 днів
|$ -0.3064190156406472
|-22.44%
Останній аналіз цін BurnedFi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.54%
-3.71%
+38.14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The token symbols $burnedFi (shortened as $burn) and $burnBuild (shortened as $build) are used in the following references. Convert your $burn tokens into an equivalent amount of $BNB and mint $build tokens as proof. Assumption: Burning 1000 $burn tokens worth 1 $BNB will mint 1 $build token as your proof. Simultaneously, an additional 1 $build token will be minted and distributed to all $build holders [based on $build holdings]. If you are the first to burn $burn tokens worth 1 $BNB, you will receive 1 $build and 1 $build reflection, totaling 2 tokens. When the second burn, with tokens worth 2 $BNB, occurs, the participant will receive 2 $build proofs and 1 $build reflection. You will also receive 1 $build (as you occupy 50% of the share). And so on! - Claim Rewards: Reward calculation: Your holdings of $build - Your proof (build) = BNB reward you can claim. Assuming your initial burn value was 1 $build (proof), when you accumulate 10 $build, you can claim a reward of 9 $BNB! Regardless of the quantity of your $build proofs, they will be reset to zero when you claim the reward. Don't claim rewards too easily; leave them for community development. - Invite Rewards: When a burner uses your link to burn $burn tokens, you can receive a 10% reward in $burn tokens. If you were also invited, the person who invited you can also receive a 5% reward in $burn tokens. The remaining $burn tokens will be transferred to the black hole (0xdead) address, at least 85%.
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