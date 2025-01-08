Сьогоднішня ціна Burncoin (BURN)

Поточна ціна Burncoin (BURN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 104.44K USD. Ціна BURN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Burncoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.21 USD

- зміна ціни Burncoin протягом дня — -6.17%

- циркуляційна пропозиція – 2.24B USD

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