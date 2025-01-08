Ціна Burncoin (BURN)
Поточна ціна Burncoin (BURN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 104.44K USD. Ціна BURN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Burncoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.21 USD
- зміна ціни Burncoin протягом дня — -6.17%
- циркуляційна пропозиція – 2.24B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Burncoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Burncoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Burncoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Burncoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.17%
|30 днів
|$ 0
|-21.31%
|60 днів
|$ 0
|-24.12%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Burncoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.83%
-6.17%
-2.38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The first and only TON token that actually burns. Burncoin implements deflationary mechanics where 5% of each sale burns forever.
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