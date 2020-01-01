Токеноміка BURN (BURN) Дізнайтеся ключову інформацію про BURN (BURN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація BURN (BURN) The $BURN token is an extremely hyper-deflationary currency that is built to become more scarce with each transaction that takes place within the $BURN economy. Let it Burn! The concept is simple... Start with a large supply to give the community a chance to participate and secure their positions. Then let the insanely deflationary Tokenomics do its part in making the token supply more and more scarce. Holders get rewarded for simply doing just that! Holding! BurnDAO Token holders will be able to vote their owned tokens in a DAO that will allow the holders to determine the buy back and burns that will be represented in every project. In addition, DAO users holding a minimum number of tokens will have the ability to vote and submit proposals on the tokens that will be subject to vote each month. Each burn token represents a vote in the DAO. How it works Ingrained in the Tokenomics of the Burn Token is a tax that is directly attributed to 3 different buyback and burn wallets. These wallets accumulate funds through the taxes on transactions (buys/sells) and are used to buyback tokens on the open market. The purchased tokens are directly sent to the designated burn wallet or in the case of the $BURN token - completely removed from the blockchain. These burns can take place at any time, both in a manual and an automated fashion, and the intention is to deploy the accumulated funds at strategic times. BURNCARD NFT The BurnCard NFT is an exclusive non-fungible token in which the primary utility is to be burned at the discretion of the NFT owner. Once burned, the NFT is incinerated and removed from the blockchain, revealing a set number of BURN tokens that are automatically deposited into the same wallet that held your NFT. There are a total of 69 BurnCards that will be made available to the public. A single BurnCard NFT will be listed for 5 ETH, each containing a total of 10% of the .15% max wallet size. Офіційний вебсайт: https://burn.realshibadoge.com/ Whitepaper: https://whitepaper.realshibadoge.com/shibadoge-labs/usdburn Купити BURN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни BURN (BURN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена BURN (BURN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 639,50K $ 639,50K $ 639,50K Загальна пропозиція: $ 188,12B $ 188,12B $ 188,12B Циркуляційна пропозиція: $ 188,12B $ 188,12B $ 188,12B FDV (повністю розведена вартість): $ 639,50K $ 639,50K $ 639,50K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну BURN (BURN)

Токеноміка BURN (BURN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки BURN (BURN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BURN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BURN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BURN, досліджуйте ціну токена BURN в реальному часі!

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