Сьогоднішня ціна Burn Reward Systeam

Поточна ціна Burn Reward Systeam (BURN) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,69% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BURN до USD становить $ 0 за BURN.

Burn Reward Systeam наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 14 601,83, з циркуляційною пропозицією у 34,32M BURN. Протягом останніх 24 годин BURN торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,02161275, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BURN змінився на -- за останню годину та на -5,59% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 121,93.

Ринкова інформація щодо Burn Reward Systeam (BURN)

Ринкова капіталізація $ 14,60K$ 14,60K $ 14,60K Обсяг (за 24 год) $ 121,93$ 121,93 $ 121,93 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 46,37K$ 46,37K $ 46,37K Циркуляційне постачання 34,32M 34,32M 34,32M Загальна пропозиція 108 414 871,3381 108 414 871,3381 108 414 871,3381

Поточна ринкова капіталізація Burn Reward Systeam — $ 14,60K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 121,93. Циркуляційна пропозиція BURN — 34,32M, зі загальною пропозицією 108414871.3381. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 46,37K.