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Поточна ціна Burn Reward Systeam сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація BURN становить 14 601,83 USD. Відстежуйте оновлення цін BURN до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Burn Reward Systeam сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація BURN становить 14 601,83 USD. Відстежуйте оновлення цін BURN до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Burn Reward Systeam (BURN)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 BURN до USD:

$0,00042842
$0,00042842$0,00042842
-0,70%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Burn Reward Systeam (BURN) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 20:00:44 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Burn Reward Systeam

Поточна ціна Burn Reward Systeam (BURN) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,69% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BURN до USD становить $ 0 за BURN.

Burn Reward Systeam наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 14 601,83, з циркуляційною пропозицією у 34,32M BURN. Протягом останніх 24 годин BURN торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,02161275, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BURN змінився на -- за останню годину та на -5,59% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 121,93.

Ринкова інформація щодо Burn Reward Systeam (BURN)

$ 14,60K
$ 14,60K$ 14,60K

$ 121,93
$ 121,93$ 121,93

$ 46,37K
$ 46,37K$ 46,37K

34,32M
34,32M 34,32M

108 414 871,3381
108 414 871,3381 108 414 871,3381

Поточна ринкова капіталізація Burn Reward Systeam — $ 14,60K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 121,93. Циркуляційна пропозиція BURN — 34,32M, зі загальною пропозицією 108414871.3381. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 46,37K.

Історія ціни Burn Reward Systeam у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,02161275
$ 0,02161275$ 0,02161275

$ 0
$ 0$ 0

--

-0,68%

-5,59%

-5,59%

Історія ціни Burn Reward Systeam (BURN) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Burn Reward Systeam до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Burn Reward Systeam до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Burn Reward Systeam до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Burn Reward Systeam до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0,68%
30 днів$ 0-4,03%
60 днів$ 0-31,78%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Burn Reward Systeam

Прогноз ціни Burn Reward Systeam (BURN) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна BURN у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Burn Reward Systeam (BURN) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Burn Reward Systeam потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Burn Reward Systeam у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни BURN на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Burn Reward Systeam.

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Ресурс Burn Reward Systeam (BURN)

Офіційний вебсайт

Категорія :

BNB Chain EcosystemMeme

Про Burn Reward Systeam

Які торговельні права зараз має Burn Reward Systeam?

Поточна ціна: ₴, з рухом ціни -0.68% за останні 24 години.

Чи привертає BURN увагу інституцій?

Інституційну участь можна визначити за зростанням обсягу торгівлі (₴--), стабільною ліквідністю та постійним довгостроковим зростанням ціни порівняно з його однорідними групами BNB Chain Ecosystem,Meme.

Наскільки ліквідний ринок Burn Reward Systeam?

Оцінка ліквідності --/100 свідчить про сильну глибину ринку, що дозволяє ефективно виконувати більші замовлення на різних біржах.

Що показує обіговий запас щодо BURN?

З кількістю токенів 34321587.67704097 динаміка запасу впливає на довгострокову оцінку, особливо під час циклів інституційного накопичення або розподілу.

Як Burn Reward Systeam порівнюється зі своїми історичними максимумами?

Його ATH — ₴0.9527341275975914400000 та ATL — ₴ служать опорними точками для інституційних оцінок ризику.

Наскільки активно торгують Burn Reward Systeam сьогодні?

Воно зафіксувало обсяг ₴-- за добу — важливий показник для інституцій при оцінці стратегій входження.

Як -- впливає на інституційний інтерес?

Стабільність, масштабованість та екосистема розробників -- можуть значно вплинути на те, як великі інвестори оцінюють довгострокову життєздатність Burn Reward Systeam.

Люди також запитують: Інші запитання про Burn Reward Systeam

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 20:00:44 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Burn Reward Systeam (BURN)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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