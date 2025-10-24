Актуальна ціна Burn On Bags сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BURN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BURN на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Burn On Bags сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BURN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BURN на MEXC вже зараз.

Ціна Burn On Bags (BURN)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 BURN до USD:

--
----
+6,90%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Burn On Bags (BURN) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:34:39 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Burn On Bags (BURN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,51%

+6,99%

+29,86%

+29,86%

Актуальна ціна Burn On Bags (BURN) становить --. За останні 24 години BURN торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BURN становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BURN змінився на +0,51% за останню годину, +6,99% за 24 години та на +29,86% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Burn On Bags (BURN)

$ 24,57K
$ 24,57K$ 24,57K

--
----

$ 24,57K
$ 24,57K$ 24,57K

825,62M
825,62M 825,62M

825 616 104,3147409
825 616 104,3147409 825 616 104,3147409

Поточна ринкова капіталізація Burn On Bags — $ 24,57K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BURN — 825,62M, зі загальною пропозицією 825616104.3147409. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 24,57K.

Історія ціни Burn On Bags (BURN) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Burn On Bags до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Burn On Bags до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Burn On Bags до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Burn On Bags до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+6,99%
30 днів$ 0+367,41%
60 днів$ 0-16,63%
90 днів$ 0--

Що таке Burn On Bags (BURN)

Let's burn some bags.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Burn On Bags (BURN)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Burn On Bags (USD)

Скільки коштуватиме Burn On Bags (BURN) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Burn On Bags (BURN) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Burn On Bags.

Перегляньте прогноз ціни Burn On Bags вже зараз!

BURN до місцевих валют

Токеноміка Burn On Bags (BURN)

Розуміння токеноміки Burn On Bags (BURN) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BURN зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Burn On Bags (BURN)

Скільки сьогодні коштує Burn On Bags (BURN)?
Актуальна ціна BURN у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BURN до USD?
Поточна ціна BURN до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Burn On Bags?
Ринкова капіталізація BURN — $ 24,57K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BURN?
Циркуляційна пропозиція BURN — 825,62M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BURN?
BURN досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BURN?
Історична мінімальна ціна BURN становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі BURN?
Актуальний обсяг торгівлі BURN за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна BURN цього року?
BURN може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BURN для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:34:39 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.