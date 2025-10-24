Інформація щодо ціни Burn On Bags (BURN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,51% Зміна ціни (1 дн.) +6,99% Зміна ціни (за 7 дн.) +29,86% Зміна ціни (за 7 дн.) +29,86%

Актуальна ціна Burn On Bags (BURN) становить --. За останні 24 години BURN торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BURN становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BURN змінився на +0,51% за останню годину, +6,99% за 24 години та на +29,86% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Burn On Bags (BURN)

Ринкова капіталізація $ 24,57K$ 24,57K $ 24,57K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 24,57K$ 24,57K $ 24,57K Циркуляційне постачання 825,62M 825,62M 825,62M Загальна пропозиція 825 616 104,3147409 825 616 104,3147409 825 616 104,3147409

Поточна ринкова капіталізація Burn On Bags — $ 24,57K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BURN — 825,62M, зі загальною пропозицією 825616104.3147409. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 24,57K.