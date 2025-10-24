Актуальна ціна Burger Money сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BURGERS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BURGERS на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Burger Money сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BURGERS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BURGERS на MEXC вже зараз.

Ціна Burger Money (BURGERS)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 BURGERS до USD:

--
----
+4,80%1D
Графік ціни Burger Money (BURGERS) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:34:32 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Burger Money (BURGERS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1,10%

+4,83%

+37,33%

+37,33%

Актуальна ціна Burger Money (BURGERS) становить --. За останні 24 години BURGERS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BURGERS становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BURGERS змінився на +1,10% за останню годину, +4,83% за 24 години та на +37,33% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Burger Money (BURGERS)

$ 51,30K
$ 51,30K$ 51,30K

--
----

$ 51,30K
$ 51,30K$ 51,30K

91,63B
91,63B 91,63B

91 633 357 230,0502
91 633 357 230,0502 91 633 357 230,0502

Поточна ринкова капіталізація Burger Money — $ 51,30K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BURGERS — 91,63B, зі загальною пропозицією 91633357230.0502. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 51,30K.

Історія ціни Burger Money (BURGERS) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Burger Money до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Burger Money до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Burger Money до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Burger Money до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+4,83%
30 днів$ 0+36,30%
60 днів$ 0+38,06%
90 днів$ 0--

Що таке Burger Money (BURGERS)

Burger Money on Base is a memecoin that is focused on bringing positive impact and real value to the world, off-chain. We are the first charity coin launched on Flaunch, one of the newer launchpads on Base.

Burger Money earns “dev rev” from our launchpad Flaunch, 50% of this revenue generated goes towards charities that focus on feeding the hungry.

The remaining 50% goes towards buying back and burning $Burgers, making it the most delicious deflationary token on Base.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу.

Ресурс Burger Money (BURGERS)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Burger Money (USD)

Скільки коштуватиме Burger Money (BURGERS) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Burger Money (BURGERS) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Burger Money.

Перегляньте прогноз ціни Burger Money вже зараз!

BURGERS до місцевих валют

Токеноміка Burger Money (BURGERS)

Розуміння токеноміки Burger Money (BURGERS) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BURGERS зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Burger Money (BURGERS)

Скільки сьогодні коштує Burger Money (BURGERS)?
Актуальна ціна BURGERS у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BURGERS до USD?
Поточна ціна BURGERS до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Burger Money?
Ринкова капіталізація BURGERS — $ 51,30K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BURGERS?
Циркуляційна пропозиція BURGERS — 91,63B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BURGERS?
BURGERS досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BURGERS?
Історична мінімальна ціна BURGERS становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі BURGERS?
Актуальний обсяг торгівлі BURGERS за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна BURGERS цього року?
BURGERS може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BURGERS для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:34:32 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.