Інформація щодо ціни Burger Money (BURGERS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +1,10% Зміна ціни (1 дн.) +4,83% Зміна ціни (за 7 дн.) +37,33% Зміна ціни (за 7 дн.) +37,33%

Актуальна ціна Burger Money (BURGERS) становить --. За останні 24 години BURGERS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BURGERS становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BURGERS змінився на +1,10% за останню годину, +4,83% за 24 години та на +37,33% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Burger Money (BURGERS)

Ринкова капіталізація $ 51,30K$ 51,30K $ 51,30K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 51,30K$ 51,30K $ 51,30K Циркуляційне постачання 91,63B 91,63B 91,63B Загальна пропозиція 91 633 357 230,0502 91 633 357 230,0502 91 633 357 230,0502

Поточна ринкова капіталізація Burger Money — $ 51,30K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BURGERS — 91,63B, зі загальною пропозицією 91633357230.0502. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 51,30K.