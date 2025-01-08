Сьогоднішня ціна Burency (BUY)

Поточна ціна Burency (BUY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 128.77K USD. Ціна BUY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Burency:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 169.99 USD

- зміна ціни Burency протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 561.24M USD

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