Сьогоднішня ціна BunnyPark Game (BG)

Поточна ціна BunnyPark Game (BG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 7.32K USD. Ціна BG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BunnyPark Game:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 97.49 USD

- зміна ціни BunnyPark Game протягом дня — +0.16%

- циркуляційна пропозиція – 995.41M USD

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