Сьогоднішня ціна BunnyPark (BP)

Поточна ціна BunnyPark (BP) сьогодні становить 0.00150135 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BunnyPark:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.52K USD

- зміна ціни BunnyPark протягом дня — -1.19%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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