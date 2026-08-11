Сьогоднішня ціна bunnyOS

Поточна ціна bunnyOS (OS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 12.83% за останні 24 години. Поточний курс конвертації OS до USD становить $ 0 за OS.

bunnyOS наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 144,050, з циркуляційною пропозицією у 1.00B OS. Протягом останніх 24 годин OS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00114871, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці OS змінився на -0.27% за останню годину та на -26.72% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1.41K.

Ринкова інформація щодо bunnyOS (OS)

Ринкова капіталізація $ 144.05K$ 144.05K $ 144.05K Обсяг (за 24 год) $ 1.41K$ 1.41K $ 1.41K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 144.05K$ 144.05K $ 144.05K Циркуляційне постачання 1.00B 1.00B 1.00B Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація bunnyOS — $ 144.05K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1.41K. Циркуляційна пропозиція OS — 1.00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 144.05K.