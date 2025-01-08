Сьогоднішня ціна Bunnie ($BUN)

Поточна ціна Bunnie ($BUN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 27.08K USD. Ціна $BUN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bunnie:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 28.10 USD

- зміна ціни Bunnie протягом дня — -6.86%

- циркуляційна пропозиція – 986.76M USD

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