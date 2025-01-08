Ціна Bunnie ($BUN)
Поточна ціна Bunnie ($BUN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 27.08K USD. Ціна $BUN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bunnie:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 28.10 USD
- зміна ціни Bunnie протягом дня — -6.86%
- циркуляційна пропозиція – 986.76M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bunnie до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bunnie до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bunnie до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bunnie до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.86%
|30 днів
|$ 0
|-3.60%
|60 днів
|$ 0
|-96.02%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bunnie: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.34%
-6.86%
+6.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bunnie is a meme token on the Solana Blockchain, specifically focussed on outlining the adventures of Bunnie who is a character and one of many that live in the BunVerse. this project will establish the BunVerse and will introduce new characters and new tokens which can be listed in the future. Of particular importance is the introduction of original art which is differentiated from other memes which use AI generation
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