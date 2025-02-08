Сьогоднішня ціна Bunni (LIT)

Поточна ціна Bunni (LIT) сьогодні становить 0.02105653 USD з ринковою капіталізацією $ 9.25M USD. Ціна LIT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bunni:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 405.99K USD

- зміна ціни Bunni протягом дня — -6.55%

- циркуляційна пропозиція – 439.72M USD

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