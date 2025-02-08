Ціна Bunni (LIT)
Поточна ціна Bunni (LIT) сьогодні становить 0.02105653 USD з ринковою капіталізацією $ 9.25M USD. Ціна LIT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bunni:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 405.99K USD
- зміна ціни Bunni протягом дня — -6.55%
- циркуляційна пропозиція – 439.72M USD
Отримуйте оновлення цін LIT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни LIT.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bunni до USD становила $ -0.00147669904376044.
За останні 30 днів зміна ціни Bunni до USD становила $ -0.0072954159.
За останні 60 днів зміна ціни Bunni до USD становила $ -0.0109460581.
За останні 90 днів зміна ціни Bunni до USD становила $ -0.00377151899487023.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00147669904376044
|-6.55%
|30 днів
|$ -0.0072954159
|-34.64%
|60 днів
|$ -0.0109460581
|-51.98%
|90 днів
|$ -0.00377151899487023
|-15.19%
Останній аналіз цін Bunni: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.33%
-6.55%
-60.56%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
LIT, or Liquidity Incentive Token, is the core component of Timeless' liquidity engine, Bunni. Bunni is a liquidity engine that was built on top of Uniswap v3. It was initially released in October 2022 as a public utility that represents Uniswap v3 liquidity positions as fungible ERC-20 tokens instead of NFTs. This allows for more complex incentivization schemes to be created for Uniswap v3 liquidity. Timeless hopes that by launching LIT, other projects will be able to incentivize their token liquidity at a much higher level of efficiency. Additionally, Timeless will use LIT and Bunni to bootstrap liquidity in its own yield token markets. Since its initial release, Timeless has continued to improve and develop Bunni, turning it into a full-fledged liquidity engine, with improvements to its tokenomics inspired by protocols such as Curve and Balancer. These improvements aim to: - Encourage the longevity of the protocol by disincentivizing farming-and-dumping and aligning the interests of liquidity providers and LIT holders - Provide the protocol with a large treasury to fund growth and reduce LIT price volatility - Maintain a high level of liquidity for LIT You can read more about the LIT tokenomics on our blog.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 LIT до AUD
A$0.0334798827
|1 LIT до GBP
￡0.016845224
|1 LIT до EUR
€0.0202142688
|1 LIT до USD
$0.02105653
|1 LIT до MYR
RM0.0934909932
|1 LIT до TRY
₺0.7555082964
|1 LIT до JPY
¥3.1873269461
|1 LIT до RUB
₽2.0405883223
|1 LIT до INR
₹1.8483422034
|1 LIT до IDR
Rp345.1889611632
|1 LIT до PHP
₱1.2216998706
|1 LIT до EGP
￡E.1.0585117631
|1 LIT до BRL
R$0.122127874
|1 LIT до CAD
C$0.0299002726
|1 LIT до BDT
৳2.5693177906
|1 LIT до NGN
₦31.5690026025
|1 LIT до UAH
₴0.8732142991
|1 LIT до VES
Bs1.2633918
|1 LIT до PKR
Rs5.8766669577
|1 LIT до KZT
₸10.743041606
|1 LIT до THB
฿0.7129741058
|1 LIT до TWD
NT$0.6914964452
|1 LIT до CHF
Fr0.018950877
|1 LIT до HKD
HK$0.1640303687
|1 LIT до MAD
.د.م0.2107758653