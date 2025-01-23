Сьогоднішня ціна BUNKERCOIN (BUNKER)

Поточна ціна BUNKERCOIN (BUNKER) сьогодні становить 0.00181345 USD з ринковою капіталізацією $ 1.81 USD. Ціна BUNKER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BUNKERCOIN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.70M USD

- зміна ціни BUNKERCOIN протягом дня — -4.21%

- циркуляційна пропозиція – 1,000.00 USD

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