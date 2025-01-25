Ціна Bunkee (BUNK)
Поточна ціна Bunkee (BUNK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BUNK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bunkee:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.10K USD
- зміна ціни Bunkee протягом дня — -1.89%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін BUNK до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BUNK.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bunkee до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bunkee до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bunkee до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bunkee до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.89%
|30 днів
|$ 0
|-36.02%
|60 днів
|$ 0
|-58.78%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bunkee: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.47%
-1.89%
-32.62%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
helo i am bunkee teh coolest monkey in the jungle🌴
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BUNK до AUD
A$--
|1 BUNK до GBP
￡--
|1 BUNK до EUR
€--
|1 BUNK до USD
$--
|1 BUNK до MYR
RM--
|1 BUNK до TRY
₺--
|1 BUNK до JPY
¥--
|1 BUNK до RUB
₽--
|1 BUNK до INR
₹--
|1 BUNK до IDR
Rp--
|1 BUNK до PHP
₱--
|1 BUNK до EGP
￡E.--
|1 BUNK до BRL
R$--
|1 BUNK до CAD
C$--
|1 BUNK до BDT
৳--
|1 BUNK до NGN
₦--
|1 BUNK до UAH
₴--
|1 BUNK до VES
Bs--
|1 BUNK до PKR
Rs--
|1 BUNK до KZT
₸--
|1 BUNK до THB
฿--
|1 BUNK до TWD
NT$--
|1 BUNK до CHF
Fr--
|1 BUNK до HKD
HK$--
|1 BUNK до MAD
.د.م--