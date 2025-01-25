Ціна Bunicorn (BUNI)
Поточна ціна Bunicorn (BUNI) сьогодні становить 0.00256149 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BUNI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bunicorn:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 139.40 USD
- зміна ціни Bunicorn протягом дня — -0.71%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bunicorn до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bunicorn до USD становила $ -0.0000742301.
За останні 60 днів зміна ціни Bunicorn до USD становила $ +0.0000900356.
За останні 90 днів зміна ціни Bunicorn до USD становила $ +0.0002685369914525977.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.71%
|30 днів
|$ -0.0000742301
|-2.89%
|60 днів
|$ +0.0000900356
|+3.51%
|90 днів
|$ +0.0002685369914525977
|+11.71%
Останній аналіз цін Bunicorn: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.15%
-0.71%
-2.13%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bunicorn is an intense DEFI Game platform that elevates DEFI and blockchain gaming experience to the next level. Within Bunicorn Ecosystem * Bunicorn RPG game is designed for the “Play to earn” purpose while teleporting users to a magical “Bunicorn” world with exquisite NFT collectibles. * Bunicorn exchange is a highly performed AMM DEX that offers investors yield-earning opportunities through liquidity pools and liquidity farm mining with unique time-locked rewards wrapped into tradable NFTs.
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