Сьогоднішня ціна Bunicorn (BUNI)

Поточна ціна Bunicorn (BUNI) сьогодні становить 0.00256149 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BUNI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bunicorn:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 139.40 USD

- зміна ціни Bunicorn протягом дня — -0.71%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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