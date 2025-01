Що таке bunicoin ( BUNI)

Buni is a memecoin on the Solana blockchain, centered around a cute bunny theme. With a total supply of 1 billion tokens, Buni has no functional utility or specific use case. Instead, it exists purely for fostering community, spreading positivity, and sharing love and memes. Join us in building a fun and vibrant community with Buni!

