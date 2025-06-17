Сьогоднішня ціна Bundles (BNDL)

Поточна ціна Bundles (BNDL) сьогодні становить 0,00085867 USD з ринковою капіталізацією $ 565,16K USD. Ціна BNDL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bundles:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Bundles протягом дня — +20,52%

- циркуляційна пропозиція – 658,18M USD

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