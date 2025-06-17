Ціна Bundles (BNDL)
Поточна ціна Bundles (BNDL) сьогодні становить 0,00085867 USD з ринковою капіталізацією $ 565,16K USD. Ціна BNDL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bundles:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Bundles протягом дня — +20,52%
- циркуляційна пропозиція – 658,18M USD
Отримуйте оновлення цін BNDL до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BNDL.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bundles до USD становила $ +0,00014619.
За останні 30 днів зміна ціни Bundles до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bundles до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bundles до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00014619
|+20,52%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bundles: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1,81%
+20,52%
-53,35%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Create and trade diversified bundles of crypto tokens with ease. Instead of managing multiple assets individually, group them into customizable bundles and track their overall performance as a single unit. The Bundles platform simplifies your trading experience by executing swaps into all of the underlying tokens within a bundle through a single, seamless transaction. Buy into narratives instead of individual coins.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Розуміння токеноміки Bundles (BNDL) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BNDL зараз!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BNDL до VND
₫22,59590105
|1 BNDL до AUD
A$0,0013051784
|1 BNDL до GBP
￡0,0006268291
|1 BNDL до EUR
€0,0007384562
|1 BNDL до USD
$0,00085867
|1 BNDL до MYR
RM0,0036407608
|1 BNDL до TRY
₺0,0337972512
|1 BNDL до JPY
¥0,1239747746
|1 BNDL до RUB
₽0,0675086354
|1 BNDL до INR
₹0,0738627934
|1 BNDL до IDR
Rp14,0765551248
|1 BNDL до KRW
₩1,1666663423
|1 BNDL до PHP
₱0,0484118146
|1 BNDL до EGP
￡E.0,0431481675
|1 BNDL до BRL
R$0,004722685
|1 BNDL до CAD
C$0,0011592045
|1 BNDL до BDT
৳0,1049638208
|1 BNDL до NGN
₦1,3230644961
|1 BNDL до UAH
₴0,0356777385
|1 BNDL до VES
Bs0,08758434
|1 BNDL до PKR
Rs0,2429692632
|1 BNDL до KZT
₸0,4401113085
|1 BNDL до THB
฿0,0278380814
|1 BNDL до TWD
NT$0,0252620714
|1 BNDL до AED
د.إ0,0031513189
|1 BNDL до CHF
Fr0,0006955227
|1 BNDL до HKD
HK$0,0067319728
|1 BNDL до MAD
.د.م0,007813897
|1 BNDL до MXN
$0,0162546231