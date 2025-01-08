Ціна BundL (BUNDL)
Поточна ціна BundL (BUNDL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 5.75K USD. Ціна BUNDL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BundL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 46.65 USD
- зміна ціни BundL протягом дня — -8.99%
- циркуляційна пропозиція – 934.45M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BundL до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BundL до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BundL до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BundL до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.99%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BundL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
-8.99%
-3.05%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BundL is a Solana-based platform revolutionizing crypto launches through its bundling technology and NFT integration capture the upside potential of projects without the catastrophic risks often associated with early-stage investments. NFT and BUndler tech Stable growth: Market maker manages sells, ensuring chart stability and preventing dumps. Risk Management: Bundle buys in first block, protecting initials. Deflationary Model: Burn $BUNDL for NFTs, reducing circulating supply and increasing scarcity.
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