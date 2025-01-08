Сьогоднішня ціна BundL (BUNDL)

Поточна ціна BundL (BUNDL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 5.75K USD. Ціна BUNDL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BundL:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 46.65 USD

- зміна ціни BundL протягом дня — -8.99%

- циркуляційна пропозиція – 934.45M USD

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