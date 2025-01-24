Логотип Bund V2

Ціна Bund V2 (BUND)

USD

Графік ціни Bund V2 (BUND) в реальному часі

$2.45
$2.45$2.45
-1.10%(1D)

Сьогоднішня ціна Bund V2 (BUND)

Поточна ціна Bund V2 (BUND) сьогодні становить 2.45 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BUND до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bund V2:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 86.03 USD
- зміна ціни Bund V2 протягом дня — -1.17%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін BUND до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BUND.

Цінові показники Bund V2 (BUND) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bund V2 до USD становила $ -0.02905888894484.
За останні 30 днів зміна ціни Bund V2 до USD становила $ -1.2154107000.
За останні 60 днів зміна ціни Bund V2 до USD становила $ -1.6708561450.
За останні 90 днів зміна ціни Bund V2 до USD становила $ +0.4718148912977705.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.02905888894484-1.17%
30 днів$ -1.2154107000-49.60%
60 днів$ -1.6708561450-68.19%
90 днів$ +0.4718148912977705+23.85%

Аналіз цін Bund V2 (BUND)

Останній аналіз цін Bund V2: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 2.42
$ 2.42$ 2.42

$ 2.51
$ 2.51$ 2.51

$ 98.55
$ 98.55$ 98.55

-0.07%

-1.17%

-36.53%

Ринкова інформація Bund V2 (BUND)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 86.03
$ 86.03$ 86.03

0.00
0.00 0.00

Що таке Bund V2 ( BUND)

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Bund V2 (BUND)

Офіційний вебсайт

Користувачі також запитують: інші запитання про Bund V2 (BUND)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

BUND до місцевих валют

1 BUND до AUD
A$3.8955
1 BUND до GBP
1.96
1 BUND до EUR
2.3275
1 BUND до USD
$2.45
1 BUND до MYR
RM10.878
1 BUND до TRY
87.3915
1 BUND до JPY
¥382.739
1 BUND до RUB
244.706
1 BUND до INR
211.729
1 BUND до IDR
Rp39,516.1235
1 BUND до PHP
143.423
1 BUND до EGP
￡E.123.2105
1 BUND до BRL
R$14.504
1 BUND до CAD
C$3.5035
1 BUND до BDT
298.9245
1 BUND до NGN
3,816.1935
1 BUND до UAH
102.949
1 BUND до VES
Bs137.2
1 BUND до PKR
Rs683.207
1 BUND до KZT
1,276.0335
1 BUND до THB
฿83.2265
1 BUND до TWD
NT$80.2865
1 BUND до CHF
Fr2.205
1 BUND до HKD
HK$19.061
1 BUND до MAD
.د.م24.5