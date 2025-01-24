Ціна Bund V2 (BUND)
Поточна ціна Bund V2 (BUND) сьогодні становить 2.45 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BUND до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bund V2:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 86.03 USD
- зміна ціни Bund V2 протягом дня — -1.17%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bund V2 до USD становила $ -0.02905888894484.
За останні 30 днів зміна ціни Bund V2 до USD становила $ -1.2154107000.
За останні 60 днів зміна ціни Bund V2 до USD становила $ -1.6708561450.
За останні 90 днів зміна ціни Bund V2 до USD становила $ +0.4718148912977705.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.02905888894484
|-1.17%
|30 днів
|$ -1.2154107000
|-49.60%
|60 днів
|$ -1.6708561450
|-68.19%
|90 днів
|$ +0.4718148912977705
|+23.85%
Останній аналіз цін Bund V2: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.07%
-1.17%
-36.53%
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