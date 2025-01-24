Сьогоднішня ціна Bund V2 (BUND)

Поточна ціна Bund V2 (BUND) сьогодні становить 2.45 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BUND до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bund V2:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 86.03 USD

- зміна ціни Bund V2 протягом дня — -1.17%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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