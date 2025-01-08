Сьогоднішня ціна bunbun (BUNBUN)

Поточна ціна bunbun (BUNBUN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 830.91K USD. Ціна BUNBUN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності bunbun:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 190.60 USD

- зміна ціни bunbun протягом дня — -7.69%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

Отримуйте оновлення цін BUNBUN до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BUNBUN.