Ціна bunbun (BUNBUN)
Поточна ціна bunbun (BUNBUN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 830.91K USD. Ціна BUNBUN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності bunbun:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 190.60 USD
- зміна ціни bunbun протягом дня — -7.69%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни bunbun до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни bunbun до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни bunbun до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни bunbun до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.69%
|30 днів
|$ 0
|-55.02%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін bunbun: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.09%
-7.69%
+16.62%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
bunbun wuvs u bunbun is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project. bunbun is a sweet and curious bunny who loves making friends, spreading kindness, and finding joy in all the little moments that make life special. Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Our main goal is to make sure everyone has access to our utilities, so we build it with scalability in mind.
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