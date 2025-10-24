Інформація щодо ціни Bunana (BUNANA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00226417 $ 0,00226417 $ 0,00226417 Мін. за 24 год $ 0,00258967 $ 0,00258967 $ 0,00258967 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00226417$ 0,00226417 $ 0,00226417 Макс. за 24 год $ 0,00258967$ 0,00258967 $ 0,00258967 Рекордний максимум $ 0,00595379$ 0,00595379 $ 0,00595379 Найнижча ціна $ 0,00114749$ 0,00114749 $ 0,00114749 Зміна ціни (за 1 год) -1,88% Зміна ціни (1 дн.) +10,78% Зміна ціни (за 7 дн.) +43,60% Зміна ціни (за 7 дн.) +43,60%

Актуальна ціна Bunana (BUNANA) становить $0,00253198. За останні 24 години BUNANA торгувався між мінімумом у $ 0,00226417 і максимумом у $ 0,00258967, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BUNANA становить $ 0,00595379, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00114749.

Що стосується короткострокових результатів, то BUNANA змінився на -1,88% за останню годину, +10,78% за 24 години та на +43,60% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Bunana (BUNANA)

Ринкова капіталізація $ 2,54M$ 2,54M $ 2,54M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,54M$ 2,54M $ 2,54M Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Bunana — $ 2,54M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BUNANA — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,54M.